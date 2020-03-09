Март 9th, 2020

Турция приняла на вооружение летающий робот-пулемет

Портал armyrecognition.com сообщил о том, что армия Турции официально приняла на вооружение беспилотник Songar. Оснащение дронов стрелковым оружием рассматривается как возможность снизить потери в городских боях. В свою очередь, турецкая компания Asisguard считает, что беспилотник с пулеметом идеально подходит для борьбы с принципами на дорогах.

Ранее представленный беспилотник, получивший название Songar, весит 25 кг и может работать на расстоянии до 10 км от оператора. Кроме камер, этот дрон способен нести легкий пулемет с боекомплектом из 200 патронов.