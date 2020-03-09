Март 9th, 2020

Специалисты обьяснили на примере Заворотнюк,почему диагноз звезд вызывает такой ажиотаж.

Как же получается, что смертельный диагноз становится минутой славы артиста?

Что мы все хотим увидеть, вновь и вновь читая свежие новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк?

По словам эксперта, общую причину для всех выделить невозможно, потому что мотивация у всех разная.

«Все люди разные, у всех есть свои причины. Кто-то может радовать мысль, что я жив, а ты, несмотря на свое богатство и известность….

Кому-то приятно занимать сострадающую позицию (то есть сверху-вниз) по отношению к тем, кто раньше находился сверху, и они находят в этом своеобразное удовлетворение.

Кто-то просто делает это со скуки, а знаменитые люди становятся объектом внимания только потому, что информация о них доступнее, да и трудно сострадать или думать о ком-то, кого ты совершенно не знал», — считает он.

В целом, по мнению психолога, говорить о страдании проще, чем о радости. Сопереживаем чужому горю мы гораздо охотнее, чем радуемся чужим победам.