Март 9th, 2020

Скандальный Сильвио Берлускони бросил свою невесту ради любовницы.

84-и летний екс-премьер Италии Сильвио Берлускони продолжает удивлять любовными интригами.

9 лет он состоял в отношениях с 34-х летней Франческой Паскале и она даже считалась его невестой.Но,внезапно,неугомонный Сильвио увлекся более молодой красоткой и бросил свою невесту.

Новой избранницей Берлускони стала 30-летняя Марта Фачина, член итальянского парламента от партии, возглавляемой Берлускони.