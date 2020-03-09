 
 
Март 9th, 2020

Скандальный Сильвио Берлускони бросил свою невесту ради любовницы.

невеста берлускони84-и летний екс-премьер Италии Сильвио Берлускони продолжает удивлять любовными интригами.

9 лет он состоял в отношениях с 34-х летней Франческой Паскале и она даже считалась его невестой.Но,внезапно,неугомонный Сильвио увлекся более молодой красоткой и бросил свою невесту.

Новой избранницей Берлускони стала 30-летняя Марта Фачина, член итальянского парламента от партии, возглавляемой Берлускони.

Экс-премьер-министр Италии официально был женат дважды. Берлускони является отцом пятерых детей. С Паскале Берлускони начал строить отношения, будучи женатым на актрисе Веронике Ларио.

В 2013 году Берлускони был приговорен к семи годам лишения свободы за секс с несовершеннолетней. В Италии по отношению к Берлускони было возбуждено 61 уголовное дело.

 

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