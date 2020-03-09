 
 
Март 9th, 2020

Перис Хилтон опубликовала нежное фото на вечернем пляже.

перисПэрис Хилтон –  одарена многими талантами.Она киноактриса, модель, дизайнер, а также певица и автор песен.

Перис  могла стать наследницей империи «Hilton», в которую входит сеть роскошных отелей, но лишилась наследства. Однако Пэрис не пропала – она и сама научилась неплохо зарабатывать.

У звезды огромная армия фанатов. Миллионы девушек подражают ей и внимательно следят за новыми фото и сообщениями Пэрис Хилтон в «Инстаграме».

Вчера на ее странице появилось новое фото,где она со своей собачкой гуляет на пустынном пляже вечером. Видно,что у девушки отличное настроение. Песик одет в курточку очень похожую на куртку самой Перис.

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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