Март 9th, 2020

Перис Хилтон опубликовала нежное фото на вечернем пляже.

Пэрис Хилтон – одарена многими талантами.Она киноактриса, модель, дизайнер, а также певица и автор песен.

Перис могла стать наследницей империи «Hilton», в которую входит сеть роскошных отелей, но лишилась наследства. Однако Пэрис не пропала – она и сама научилась неплохо зарабатывать.

У звезды огромная армия фанатов. Миллионы девушек подражают ей и внимательно следят за новыми фото и сообщениями Пэрис Хилтон в «Инстаграме».

Вчера на ее странице появилось новое фото,где она со своей собачкой гуляет на пустынном пляже вечером. Видно,что у девушки отличное настроение. Песик одет в курточку очень похожую на куртку самой Перис.