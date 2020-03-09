 
 
Март 9th, 2020

Папарацци нарыли досье на новую любовь Бена Аффлека

Ана де Армас встречается с Беном Аффлеком

По слухам, после совместной игры в предстоящем триллере «Глубокая вода» дружба Аны и Бена переросла в нечто большее.

Фотографии, которые появились в сети, были сделаны в Гаване, родном городе де Армас. Помимо того, пара была замечена как на съёмках «Глубокой воды», так и в свободное время.

«Глубокая вода» от режиссёра «Рокового влечения» Эдриана Лайна запланирована к выходу осенью 2020 года.

А́на Се́лия де А́рмас Ка́со (исп. Ana Celia de Armas Caso; род. 30 апреля 1988Санта-Крус-дель-НортеКуба) — кубино-испанская актриса. Раньше жила в Испании, в Мадриде, но на данный момент проживает в Лос-Анджелесе.

6 октября 2017 года вышел масштабный фантастический триллер «Бегущий по лезвию 2049» от режиссера Дени Вильнёва и продюсера Ридли Скотта, где Ана сыграла роль Джой — возлюбленную главного героя. Работа Аны в этом фильме получила высокие оценки и была признана прорывной ролью.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>