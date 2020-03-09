Март 9th, 2020

Папарацци нарыли досье на новую любовь Бена Аффлека

По слухам, после совместной игры в предстоящем триллере «Глубокая вода» дружба Аны и Бена переросла в нечто большее.

Фотографии, которые появились в сети, были сделаны в Гаване, родном городе де Армас. Помимо того, пара была замечена как на съёмках «Глубокой воды», так и в свободное время.

«Глубокая вода» от режиссёра «Рокового влечения» Эдриана Лайна запланирована к выходу осенью 2020 года.

А́на Се́лия де А́рмас Ка́со (исп. Ana Celia de Armas Caso; род. 30 апреля 1988, Санта-Крус-дель-Норте, Куба) — кубино-испанская актриса. Раньше жила в Испании, в Мадриде, но на данный момент проживает в Лос-Анджелесе.

6 октября 2017 года вышел масштабный фантастический триллер «Бегущий по лезвию 2049» от режиссера Дени Вильнёва и продюсера Ридли Скотта, где Ана сыграла роль Джой — возлюбленную главного героя. Работа Аны в этом фильме получила высокие оценки и была признана прорывной ролью.