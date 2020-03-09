Март 9th, 2020

Олю Полякову поймали на горячем.

Оля Полякова-великолепная ,искрометная артистка,обладающая отличным чувством юмора и неуемной энергией.

Каждое шоу,в котором принимает участие Оля,немедленно превращается в топовое и занимает первые места в рейтингах тв.

Но успех артистке приносит не только ее замечательный внешний вид и хороший вокал,но и умение из каждого момента своей сценической жизни сделать увлекательное зрелище.

Даже такой обычный эпизод,как обед в гримерке,стал поводом для маленького спектакля и короткого видео.

Именно за это армия поклонников обожает Полякову и всячески поддерживают ее в Инстаграм и в жизни.