Март 9th, 2020

Москитные сетки плиссе — шаг в будущее

Москитные сетки плиссе — шаг в будущее

С большим количеством пластиковых окон и дверей появились различные виды москитных сеток. Сейчас никого не удивишь уже обычной рамочной. Есть еще на липучке или магните, роллетные, раздвижные. А также появилось нововведение на украинском рынке — москитная сетка плиссе. В Киеве (на Vikna.ua, например) и других крупных городах Украины такая сетка становится новым модным трендом. Особенно среди тех, кому нужна москитка на широкий проем (например, загородный дом).

Сетка-плиссе — функциональная конструкция, которая устанавливается в проеме на специальном креплении. Чем же она отличается от обычных сеток?

Конструкцию не нужно снимать с окна/двери. При надобности ее просто можно отодвинуть, освободив проход, а затем вернуть на место. Это позволяет существенно сэкономить пространство и время.

Конструкция работает как по горизонтали, так и по вертикали. В отличии от роллетной сетки, которая устанавливается предпочтительно сверху и работает только сверху-вниз.

В отличии от сетки на петлях, которую устанавливают на двери, конструкция плиссе не забирает пространство. Ее не нужно открывать и закрывать на себя/от себя. Достаточно просто сдвинуть, выйти и вернуть на место.

Конструкция сетки-плиссе — это модное дизайнерское решение. В отличие от обычной сетки, она может служить украшением для окон.

У сложной на вид сетки достаточно простая конструкция. Полотно состоит из сетки с мелкими ячейками, которые не пропускают пыль, сор, пыльцу, пух и насекомых. Все остальные составляющие — крепления, направляющие, профиль — сделаны из алюминия. Прочный но легкий материал упрощает установку сетки и ее использование. Дополнительная фурнитура изготовлена из полиамида (специального пластика).

Компания, которая упоминалась выше, Vikna.ua занимается продажей москитных сеток. А также установкой оконных систем, подоконников и балконов. Заказать сетку плиссе можно позвонив по телефону или заполнив форму обратной связи. В последнем случае менеджер позвонит вам в удобное для вас время. Почему же стоит выбрать именно эту компанию?

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Позвоните уже сейчас. Москитная сетка-плиссе от Vikna.ua освежит интерьер помещения, а также станет украшением окон и дверей. Это большой шаг в будущее. Пускай ваш дом станет еще капельку уютнее. Забудьте навсегда о противных насекомых, пыли и надоедливом тополином пухе.