Март 9th, 2020

Мадонна огорчила фанатов постаревшим видом.

Мадонна одна из тех актрис,которые находятся в обойме суперзвезд сразу для нескольких поколений.Она — королева поп-музыки и один из самых дорогих брендов, знаменитая певица, автор песен и музыкальный продюсер.

Песни и клипы Мадонны задают тон и направление как американской, так и мировой музыкальной индустрии. Творчество исполнительницы часто оказывается в центре скандалов, она не боится затрагивать в песнях острые темы.

Как и многие звезды,Мадонна активно ведет свой блог и общается с многочисленными поклонниками.Шумиху среди поклонников вызвало фото Мадонны,на которых был явно заметен ее возраст.

Фанаты расстроились, увидев, что певица все же стареет. Хотя в 62 года-это естественно.При этом она держит себя в форме, занимается спортом и старается удерживать вес в пределах 55 кг, о чем можно судить по снимкам артистки в купальнике. Фигура певицы близка к популярному стандарту красоты 90-60-90 при росте 158 см.