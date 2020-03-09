Март 9th, 2020

Как выглядит самая богатая певица Украины.

Ни для кого не секрет,что самой обеспеченной певицей Украины является Камалия.

Уже несколько лет она замужем за успешным бизнесменом пакистанского происхождения Мохаммадом Захур. А шесть лет назад в семье появились две очаровательные дочки – Арабелла и Мирабелла. Любящий муж ничего не жалеет для своей красавицы жены – тут и роскошный дом, дорогие автомобили, эксклюзивные наряды и украшения.

Недавно Камалия и ее мама Инна Шмаренкова получили дипломы Национального рейтинга ТОП-100 самых успешных женщин . На мероприятии по поводу вручения наград певица появилась в невероятно красивом бирюзовом костюме, который состоял из стильных прямых брюк с завышенной талией и удлиненного жакета.

На снимках, которые были сделаны с достаточно близкого расстояния, можно отчетливо рассмотреть лицо Камалии, которое казалось-бы с возрастом абсолютно не изменилось. Не исключено,что причина этому-качественные уколы красоты,которые она себе может позволить.