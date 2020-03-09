Как выглядит самая богатая певица Украины.

Ни для кого не секрет,что самой обеспеченной певицей Украины является Камалия.
Уже несколько лет она замужем за успешным бизнесменом пакистанского происхождения Мохаммадом Захур. А шесть лет назад в семье появились две очаровательные дочки – Арабелла и Мирабелла. Любящий муж ничего не жалеет для своей красавицы жены – тут и роскошный дом, дорогие автомобили, эксклюзивные наряды и украшения.
Недавно Камалия и ее мама Инна Шмаренкова получили дипломы Национального рейтинга ТОП-100 самых успешных женщин . На мероприятии по поводу вручения наград певица появилась в невероятно красивом бирюзовом костюме, который состоял из стильных прямых брюк с завышенной талией и удлиненного жакета.
На снимках, которые были сделаны с достаточно близкого расстояния, можно отчетливо рассмотреть лицо Камалии, которое казалось-бы с возрастом абсолютно не изменилось. Не исключено,что причина этому-качественные уколы красоты,которые она себе может позволить.
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