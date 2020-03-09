Март 9th, 2020

Италия на первом месте по смертности от короновируса.

Тем временем Италия, как следует из статистической сводки, заняла первое место в мире по смертности от коронавируса, в стране погибает каждый двадцатый зараженный. Накануне число погибших в Италии резко выросло – до 366 человек (4,96% из 7,3 тысячи зараженных).

На втором месте США, где выявили пока только 472 случая заражения, но скончались уже 19 человек (4,03%). На третьем месте по уровню смертности Китай (3,83%), на четвертом – Иран (2,96%).

Наименьшая смертность среди неблагополучных по коронавирусу стран – в Южной Корее, там умирают 0,68% зараженных.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника достигло 109 045 человек. При этом на Китай приходится 80 735 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 28 310, увеличившись за минувшие сутки более чем на 4017 случаев. Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 500 до 699 человек.