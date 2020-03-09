Март 9th, 2020

Ирина Федишин провела с мужем выходной.

Ирина Федишин-молодая украинская исполнительница.Творчество Ирины Федишин развивается в двух направлениях. Первый из них — это украинский народный стиль, который частично перекликается с украинским мелосом, его хорошо и весело воспринимают на различных вечеринках и забавах. А второй — популярная музыка.

Ирины Федишин была участницей творческого объединения «Лира».

Федишин на 53-м канадско-украинском национальном фестивале в Канада.

Сейчас Ира является бессменной участницей разных конкурсов и телепередач. Она ведет активную гастрольную деятельность,пишет песни,работает в студии.

При этом она не забывает,что она еще и любимая жена. Фото с мужем она выложила на своей странице .Видно,что в семье сохраняются теплые отношения.