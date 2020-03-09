Март 9th, 2020

Херсон зажег! В Облсовете танцы.

Херсонская ОГА,»смажений кабанчик»,группа «Степ»,рваные колготки. Что же здесь общего?

8 марта в херсонской ОГА приняли неординарное решение обьединить приятное с полезным. И ,на фоне прогрессирующей инициативы, пригласили ,прямо в зал заседаний, группу «Степ». Как предполагалось,для поздравления работниц херсонской администрации с их всенародным праздником.

Но ,как обычно,все пошло не совсем по намеченному плану.Без обьявления и предупреждения ,прямо к трибуне вышли девицы возмутительного вида и начали танцевать и двигаться совершенно не в рамках протокола заседаний.

Морально подавленные неожиданной провокацией чиновники,решили никак не комментировать произошедшее и дождаться реакции начальства. «(А вдруг пронесет??»)

Но,судя по скорости распространения видео -не пронесет.С нетерпением ждем комментариев от участников и пострадавших.