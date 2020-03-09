Март 9th, 2020

Эрика Герцег появилась в Алма-Ате.

Совсем недавно в СМИ появилась информация,что Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и закрутил роман с участницей Виа-гры Эрикой Герцег.

Это вызвало огромный интерес поклонников,но достоверную информацию,пока,никто из них троих не дает.

Потому фаны собирают информацию по крупицам.

Так,на днях,Эрика обьявила своим подписчикам,что у нее в жизни намечаются серьезные перемены и она куда то улетает.Ее тут же засыпали вопросами о переезде в Москву,что она и подтвердила,но сначала она собиралась посетить какой-то другой город.

И вот появилось фото,на котором красивая и счастливая Эрика,в отеле Алма-Аты,держит в руках огромный букет из розовых роз.

Пока остается непонятным имеет ли к этому отношение Константин Меладзе.