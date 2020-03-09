Март 9th, 2020

Египетские врачи рассказали, что можно лечить мандаринами

Египетские врачи рассказали, что можно лечить мандаринами — как оказалось, полезных свойств у них довольно много.





Эксперт по питанию, египетский доктор Ахмед Сабри назвал полезные свойства мандаринов, назвав их природными антисептиками. Одним из достоинств этого продукта является похудение, отметил эксперт, что особенно порадует представительниц прекрасного пола.



Кроме того, мандарины отличаются богатым составом, который включает в себя кислоты, витамины А, D, К, минералы, среди которых калий, магний, железо, фосфор, натрий, и кальций. Также в них присутствуют фитонциды, природные антисептики.



Что является не менее важным, они содержат пектин — натуральный компонент, который помогает в улучшении пищеварения, что напрямую связано с улучшением параметров фигуры. Он же замедляет поступление сахара в кровь, что важно для людей с сахарным диабетом.



Среди других достоинств полисахарида: снижение артериального давления, нормализация уровня холестерина. Так как мандарин содержит изрядную долю витамина С, то представитель цитрусовых служит профилактическим средством против простудных заболеваний.



Аскорбиновая кислота при этом активно участвует в производстве коллагена, поэтому о преждевременном появлении морщин можно не беспокоиться. Состав мандаринов помогает всасыванию железа из пищевых продуктов.



Еще одним отличительным достоинством является борьба с запором, что осуществляется благодаря пищевым волокнам. Со слизью в горле также может помочь справиться данный дар природы.



При этом цитрусовые способствуют улучшению кровообращения в области глазниц, положительно влияя на зрительный нерв, что особенно касается лиц, часто сидящих за компьютером.