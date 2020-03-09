Март 9th, 2020

Чего Украине ждать от нового правительства. Мнение экспертов.

Верховная Рада 4 марта на внеочередном заседании отправила в отставку премьера Гончарука и утвердила новый состав Кабмина.



Все «новые» лица — с бурным прошлым. Некоторые работали в госорганах в часы правления Кучмы, Ющенко, Януковича и Порошенко. Традиционно для Украины имеют отношение к крупному бизнесу, а также к различным олигархическим веткам. Сейчас их называют профессиональными топ-менеджерами, в отличие от «новых» лиц правительства Гончарука. На их опыт, видимо, делается большая ставка.



«Новое правительство – это обновленная версия Кабинета Гончарука. Системного изменения политики ожидать не стоит. Если бы было желание устранить фундаментальные причины, которые привели к сегодняшнему кризису в Украине, то перед тем, как загружать правительство, нужно было провести своеобразный мозговой штурм, дискурс в отношении стратегии развития страны», — написал эксперт Института Growford Алексей Кущ.

«Пока мы видим, что делаться все будет согласно прежнему курсу, только с другим набором людей. Никаких позитивных изменений, с учетом нового состава правительства, как в социальном, так и в экономическом плане, не будет»,-добавил он.

