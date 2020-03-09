Британский Guardian выпустил смешную издевательскую статью про Зеленского — основные моменты





Кто в ходе праздника пропустил феерию с Зеленским интервью, коротко перескажу в хронологическом порядке.



1. 6 марта прессек Юлия Мендель выкладывает в Фейсбуке фото, где она в халатике в горошек жмётся к Бубочке.





Возможно в Фейсбуке все пошляки, но фото единогласно оценили как «пара любовничков», и «Ленка тебе патлы повыдирает».

2. В посте с фоткой Мендель загадочно намекает, что завтра выйдет интервью с Бубочкой в одном из самых известных европейских СМИ, с фото Бубочки на обложке (то есть речь идёт о печатном СМИ).

3. 7 марта интервью действительно выходит, в The Guardian. И в печатной версии тоже, но не в журнале, а в бесплатном рекламном приложении к журналу — рядом с рекламой распродаж, «магазинов на диване» и прочего мусора. То есть, во-первых, это позор, во-вторых, они за этот позор ещё и заплатили.

4. Мендель не смущаясь постит обложку этого приложения, где изображён Зеленский с уничижительными заголовками «Случайный президент» и «С такими друзьями [и врагов не нужно]«. Похоже по английски она понимает не больше самого Зеленского.

5. Блогеры читают «интервью» на сайте The Guardian, и офигевают - статья откровенно издевательская. Авторских комментариев в ней гораздо больше, чем прямой речи Зе, и комментарии эти едкие и брезгливые. Зеленского не просто разбирают на части, его размазывают на атомы. Короткие цитаты Зеленского сопровождаются сокрушительными комментариями типа «Зеленский делает паузу и смеется. Он набирает воздух, прежде чем дать длинный, запутанный и во многом бессмысленный ответ«. Очень подробно, с садистским наслаждением, описывается карьера Зеленского-комика. Пересказывается скандал с американской помощью и унизительные подробности разговора Трампа и Зеленского, его заискивающий тон и неприкрытая лесть. Кумовство и назначения друзей на высшие государственные должности. Упоминается и то, что Зеленский готов вести переговоры с Путиным несмотря 14000 убитых украинцев. На многие вопросы Зеленский отвечает «я не знаю» или просто смеется. Плюс статью иллюстрируют фотографиями, на которых Зеленский показан максимально нелепо (например первое фото, с торчащим из-за головы гербом, который напоминает ослиные уши).

Это имиджевая катастрофа, как пресс-служба могла допустить выход такого материала?..

6. Чтобы все могли убедиться, что статья — катастрофа, Владимир Завгородний делает максимально близкий к оригиналу перевод статьи.

7. Статью растаскивают на цитаты.

Да, он действительно это сказал. Клоун до сих пор не понял разницу между сценой и постом президента, где нельзя ляпать языком то, что думаешь.

8. 8 марта офис президента, сообразив что произошёл информационный суицид, выкладывает свою версию интервью. И это не просто «смягчённый вариант», это тупо другой текст — другие вопросы и другие, прилизанные ответы. То есть ОПУ сначала облажались с интервью, а затем перешли к вранью, делая вид, что интервью в Гвардиане никто не читал и не переводил.

9. Итого: очередной фейл Зеленского и его команды, уже все сбились со счёта. В очередной раз мы получили свидетельство того, что Зеленский набирает команду исключительно по принципу лояльности — чтобы ему не возражали, называли «величайшим», а профессионализм и компетентность не имеют значения. Король-осёл нанял некомпетентных подхалимов и друзей, те наняли идиотов, а те в свою очередь — долбоёбов. В намедни уволенном кабмине было всего несколько профессионалов с головой, но их больше нет и в новом кабмине ничего подобного не предвидится. Кристаллизация вертикали завершена, сверху донизу либо дураки, либо вредители, либо российские шпионы — и они будут бороться с грядущим экономическим кризисом, идущей войной и эпидемией коронавируса.

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http://ru-mir.net/2019/12/18/osobennosti-membrannoy-detskoy-odezhdyi/ - особенности мембранной детской одежды