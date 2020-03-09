 
 
Март 9th, 2020

Бекхэмы потратили сто тысяч фунтов на вечеринку для сына.

бекхемыВ первых числах марта сыну Виктории и Дэвида Бекхэмов исполнился 21 год.В честь его совершеннолетия родители планируют закатить невероятную вечеринку. Праздник состоится в субботу, 7 числа, чтобы гости смогли посвятить воскресный день отдыху от столь грандиозного события.

Гости, среди которых будут в основном звезды первой величины, приглашены в семейное поместье Бекхэмов в Котсуолдсе. Виктория и Дэвид планируют потратить на праздник 100 тысяч фунтов стерлингов (8,5 млн руб).

В подтвержденном списке гостей значатся Гай и Рокко Ричи, Кара Делевинь, Нейл Хоран, Элтон Джон, Гордон Рамзи, Эмма Бантон, а также возлюбленная именинника — актриса Никола Пельтц.

Вечеринку решили делать 7 марта,чтобы не ограничивать себя во времени  и гулять до утра.

Судя по фото в Инстаграм ,праздник удался и в пять утра гости еще не собирались расходиться.

Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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