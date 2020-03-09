Март 9th, 2020

Анна Седокова анонсирует выход нового клипа.

Анна Седокова,помимо нового романа,воспитания детей и заботах о внешности,не забывает радовать фанов новыми работами.

Несколько дней назад на ее странице уже появлялась реклама нового видеоклипа,который очень скоро попадет на экраны.

Сегодня Седокова рассказала,что клип и песня -это совместная работа с Мишей Марвином. Певица утверждает,что песня получилась сказочной красоты,а клип наполнен чувственными моментами.

«Если мы не вместе,рушится земля.

Если мы не вместе,то останусь ли я..»-поделилась Аня строчками из песни.