Альона Альона рискнула сняться обнаженной.

Молодая певица Альона Альона только недавно появилась в обойме звезд шоу-бизнеса и уже успела завоевать огромное количество поклонников.
Девушку любят за отсутствие комплексов и отличное чувство юмора.
Недавно она поделилась с поклонниками пикантным снимком с отдыха на Бали. Так, на нем она позировала без белья прикрыв грудь огромными кокосами.
Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
«Ти — сильна, ти — розумна, ти —креативна, ти — незалежна! В тобі прекрасне все!
Все, що ти робиш, зроблене з любов‘ю!
Ти — чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна
Будь завжди собою, люби себе і сій добро», — написала она.
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