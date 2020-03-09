 
 
Март 9th, 2020

Альона Альона рискнула сняться обнаженной.

альона1Молодая певица Альона Альона только недавно появилась в обойме звезд шоу-бизнеса и уже успела завоевать огромное количество поклонников.

Девушку любят за отсутствие комплексов и отличное чувство юмора.

 Недавно она поделилась с поклонниками пикантным снимком с отдыха на Бали. Так, на нем она позировала без белья прикрыв грудь огромными кокосами.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Ти — сильна, ти — розумна, ти —креативна, ти — незалежна! В тобі прекрасне все!

Все, що ти робиш, зроблене з любов‘ю!

Ти — чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна

Будь завжди собою, люби себе і сій добро», — написала она.

 

 

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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