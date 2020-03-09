Март 9th, 2020 5 продуктов, которые на самом деле согревают — диетологи подсказали



Пусть ваша зима будет теплой и уютной.

В холодную пору мы надеваем большой свитер, теплые носки и укрыты мягким пледом. Но что еще может нас согреть? Некоторые продукты питания имеют целебные свойства, которые добавляют нам силы и вдохновения в морозные зимние дни.



ИМБИРЬ



Не секрет, что любимый имбирный чай согревает в холодную пору. Корень имбиря также способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, успокаивает нервную систему и улучшает память. Самое популярное применение имбиря – лечение простуды и гриппа. Приготовьте ароматный имбирный чай и оставайтесь здоровыми.



Ингредиенты:



Корень имбиря – 50 г



Черный чай – 1 ст.л. или 2 пакетика



Лимон – 1-2 кусочка



Мед по вкусу.



Приготовления:



1. Корень имбиря натереть на мелкой терке.



2. Готовую смесь залить горячей водой.



3. Затем добавить черный чай и мелко нарезанный лимон с кожурой.



4. По вкусу можно добавить мед.



МЕД



Мед защищает наш организм от многих инфекций. Это лучший заменитель сахара. Мед на все 100% усваивается организмом, способен улучшить настроение и снять напряжение. Кроме того, мед можно использовать в косметологических целях. Пчелиный нектар улучшает состояние кожи и предотвращает появление недостатков. Чтобы порадовать себя сладеньким зимой, предлагаем приготовить душистое медовое печенье по рецепту Валентины Хамайко.



Ингредиенты:



Миндальное мука — 150 г



Разрыхлитель — 1/4 ч.л.



Арахис — 100 г



Мед — 120 г



Кунжут — 30 г



Соль.



Приготовления:



1. Высыпать сырой арахис на противень. Нагреть духовку до 200 градусов. Оставить орехи на 6-7 минут.



2. Теплый арахис очистить от кожуры и переложить в стакан. Добавить щепотку соли и мед. Взбить до однородности.



3. Смешать миндальную муку, разрыхлитель и арахисовую пасту.



4. Из теста сормувати шарики одинакового размера. Обволокти их в кунжуте.



5. Выпекать печенье при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут.



КОРИЦА



Ароматная и пряная — корица известна своими полезными свойствами. Хозяйки с удовольствием добавляют ее в выпечку, что нравится всей семье. Приготовьте сладкие булочки с корицей, которые своим теплом и ароматом согреют ваших родных.



Ингредиенты для теста:



Сливочное масло – 60 г.



Молоко – 100 мл.



Сахар – 60 г. + 1 ч.л.



Сухие дрожжи – 7 г.



Теплая вода – 100 мл.



Яйца – 2 шт.



Мука – 570 г.



Приготовление теста:



1. Смешать сухие дрожжи с сахаром. Помнить расчет, что 1 г. сухих дрожжей = 3 г. свежих.



2. Развести смесь теплой водой.



3. Высыпать в миску муку, добавить молоко, яйца и дрожжи. Замесить.



4. Когда тесто собьется в комок, добавить масло. Перемешать.



5. Положить тесто отдыхать 1,5–2 часа.



Ингредиенты для начинки:



Коричневый сахар – 150 г.



Какао – 30 г.



Корица – 2 ст.л.



Имбирь – 1 ст.л.



Сливочное масло – 60 г.



Приготовление начинки:



1. Добавить коричневый сахар, корицу, имбирь и какао. Перемешать.



Приготовление булочек:



1. Тесто поделить пополам.



2. Раскатать тесто (толщина – 0,5 см)



3. Растопленным маслом смазать тесто.



4. Рассыпать на тесто начинку.



5. Плотно свернуть тесто в рулет.



6. Разрезать рулет на небольшие кусочки.



7. Неплотно разложить булочки на пергамент.



8. Оставить отдохнуть на 40 минут.



9. Запекать 15-20 мин. при температуре 180 градусов.



Ингредиенты для крема:



Сливочный сыр – 100 г.



Сахарная пудра – 200 г.



Коньяк – 2 ст.л.



Молоко – 1 ст.л.



Приготовление крема:



1. Сливочный сыр поместить в сахарную пудру.



2. Вылить в смесь коньяк. Перемешать. Для аромата и кислинки можно добавить лимонный сок. Крем по консистенции должен напоминать сгущенное молоко.



3. Булочки, только что вынутые из духовки, полить кремом.



ОРЕХИ



Грецкий, лесной, фисташки, кешью, миндаль — любители орехов знают, что этот продукт улучшает настроение и дарит новый заряд энергии. А что еще нужно в холодную зимнюю пору? Поспешите на кухню и приготовьте вкусное орехово-овсяное печенье, которое понравится и взрослым, и детям.



Ингредиенты:



Мука – 1 стак.



Овсяные хлопья – 2,5 стак.



Сахар – 0,5 стак.



Масло – 150 г.



Яйцо – 1 шт.



Сода – 0,5 ч.л.



Сметана – 0,5 стак.



Орехи – 80 г.



Приготовления:



1. Насыпать в миску муку и овсянку. Добавить щепотку соды.



2. Порезать масло на кубики. Добавить к муке.



3. Добавить яйцо и сахар.



4. Добавить сметану и взбить миксером.



5. Измельчить орехи. Добавить к тесту.



6. Замешать. Создать из теста печенье и выложить на противень.



7. Запекать при температуре 170 градусов 25 минут.



ГРЕЙПФРУТ



Этот фрукт имеет богатый витаминный состав, прекрасно регулирует содержание лишней жидкости в организме и предотвращает отложение жира. Известно, что аромат грейпфрута концентрирует внимание и улучшает память. Предлагаем сделать согревающий напиток из грейпфрута и сделать свой вечер теплым и уютным.



Ингредиенты:



Вода — 400 мл



Имбирь — 30 г



Корица — 1 ч.л.



Анис



Яблочный сок — 250 мл



Грейпфрут — 1 шт.



Цедра грейпфрута



Приготовления:



1. В сотейник налить воды, примерно 2-2,5 стакана. Довести до кипения, после этого уменьшить огонь.



2. Взять имбирь, очистить его и натереть на терке.



3. Бросить чайную ложку корицы в сотейник.



4. Цедру грейпфрута также натереть на терке и поместить в сотейник.



5. В кипящую смесь бросить цветок аниса.



6. Яблочный сок налить туда же. После этого нужно варить еще примерно 1,5-2 минуты.



7. От грейпфрута отрезать тоненькую дольку в виде кольца и бросить в сотейник. Остальные фрукта выжать в кипящую смесь.



8. Готовый напиток процедить и налить в стаканы. Для декора можно использовать палочки корицы. Глава BP исключил рост цен на нефть в ближайшие 3 года

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