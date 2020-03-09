 
 
Март 9th, 2020

5 продуктов, которые на самом деле согревают — диетологи подсказали



Пусть ваша зима будет теплой и уютной.
В холодную пору мы надеваем большой свитер, теплые носки и укрыты мягким пледом. Но что еще может нас согреть? Некоторые продукты питания имеют целебные свойства, которые добавляют нам силы и вдохновения в морозные зимние дни.

ИМБИРЬ

Не секрет, что любимый имбирный чай согревает в холодную пору. Корень имбиря также способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, успокаивает нервную систему и улучшает память. Самое популярное применение имбиря – лечение простуды и гриппа. Приготовьте ароматный имбирный чай и оставайтесь здоровыми.

Ингредиенты:

Корень имбиря – 50 г

Черный чай – 1 ст.л. или 2 пакетика

Лимон – 1-2 кусочка

Мед по вкусу.

Приготовления:

1. Корень имбиря натереть на мелкой терке.

2. Готовую смесь залить горячей водой.

3. Затем добавить черный чай и мелко нарезанный лимон с кожурой.

4. По вкусу можно добавить мед.

МЕД

Мед защищает наш организм от многих инфекций. Это лучший заменитель сахара. Мед на все 100% усваивается организмом, способен улучшить настроение и снять напряжение. Кроме того, мед можно использовать в косметологических целях. Пчелиный нектар улучшает состояние кожи и предотвращает появление недостатков. Чтобы порадовать себя сладеньким зимой, предлагаем приготовить душистое медовое печенье по рецепту Валентины Хамайко.

Ингредиенты:

Миндальное мука — 150 г

Разрыхлитель — 1/4 ч.л.

Арахис — 100 г

Мед — 120 г

Кунжут — 30 г

Соль.

Приготовления:

1. Высыпать сырой арахис на противень. Нагреть духовку до 200 градусов. Оставить орехи на 6-7 минут.

2. Теплый арахис очистить от кожуры и переложить в стакан. Добавить щепотку соли и мед. Взбить до однородности.

3. Смешать миндальную муку, разрыхлитель и арахисовую пасту.

4. Из теста сормувати шарики одинакового размера. Обволокти их в кунжуте.

5. Выпекать печенье при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут.

КОРИЦА

Ароматная и пряная — корица известна своими полезными свойствами. Хозяйки с удовольствием добавляют ее в выпечку, что нравится всей семье. Приготовьте сладкие булочки с корицей, которые своим теплом и ароматом согреют ваших родных.

Ингредиенты для теста:

Сливочное масло – 60 г.

Молоко – 100 мл.

Сахар – 60 г. + 1 ч.л.

Сухие дрожжи – 7 г.

Теплая вода – 100 мл.

Яйца – 2 шт.

Мука – 570 г.

Приготовление теста:

1. Смешать сухие дрожжи с сахаром. Помнить расчет, что 1 г. сухих дрожжей = 3 г. свежих.

2. Развести смесь теплой водой.

3. Высыпать в миску муку, добавить молоко, яйца и дрожжи. Замесить.

4. Когда тесто собьется в комок, добавить масло. Перемешать.

5. Положить тесто отдыхать 1,5–2 часа.

Ингредиенты для начинки:

Коричневый сахар – 150 г.

Какао – 30 г.

Корица – 2 ст.л.

Имбирь – 1 ст.л.

Сливочное масло – 60 г.

Приготовление начинки:

1. Добавить коричневый сахар, корицу, имбирь и какао. Перемешать.

Приготовление булочек:

1. Тесто поделить пополам.

2. Раскатать тесто (толщина – 0,5 см)

3. Растопленным маслом смазать тесто.

4. Рассыпать на тесто начинку.

5. Плотно свернуть тесто в рулет.

6. Разрезать рулет на небольшие кусочки.

7. Неплотно разложить булочки на пергамент.

8. Оставить отдохнуть на 40 минут.

9. Запекать 15-20 мин. при температуре 180 градусов.

Ингредиенты для крема:

Сливочный сыр – 100 г.

Сахарная пудра – 200 г.

Коньяк – 2 ст.л.

Молоко – 1 ст.л.

Приготовление крема:

1. Сливочный сыр поместить в сахарную пудру.

2. Вылить в смесь коньяк. Перемешать. Для аромата и кислинки можно добавить лимонный сок. Крем по консистенции должен напоминать сгущенное молоко.

3. Булочки, только что вынутые из духовки, полить кремом.

ОРЕХИ

Грецкий, лесной, фисташки, кешью, миндаль — любители орехов знают, что этот продукт улучшает настроение и дарит новый заряд энергии. А что еще нужно в холодную зимнюю пору? Поспешите на кухню и приготовьте вкусное орехово-овсяное печенье, которое понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

Мука – 1 стак.

Овсяные хлопья – 2,5 стак.

Сахар – 0,5 стак.

Масло – 150 г.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Сметана – 0,5 стак.

Орехи – 80 г.

Приготовления:

1. Насыпать в миску муку и овсянку. Добавить щепотку соды.

2. Порезать масло на кубики. Добавить к муке.

3. Добавить яйцо и сахар.

4. Добавить сметану и взбить миксером.

5. Измельчить орехи. Добавить к тесту.

6. Замешать. Создать из теста печенье и выложить на противень.

7. Запекать при температуре 170 градусов 25 минут.

ГРЕЙПФРУТ

Этот фрукт имеет богатый витаминный состав, прекрасно регулирует содержание лишней жидкости в организме и предотвращает отложение жира. Известно, что аромат грейпфрута концентрирует внимание и улучшает память. Предлагаем сделать согревающий напиток из грейпфрута и сделать свой вечер теплым и уютным.

Ингредиенты:

Вода — 400 мл

Имбирь — 30 г

Корица — 1 ч.л.

Анис

Яблочный сок — 250 мл

Грейпфрут — 1 шт.

Цедра грейпфрута

Приготовления:

1. В сотейник налить воды, примерно 2-2,5 стакана. Довести до кипения, после этого уменьшить огонь.

2. Взять имбирь, очистить его и натереть на терке.

3. Бросить чайную ложку корицы в сотейник.

4. Цедру грейпфрута также натереть на терке и поместить в сотейник.

5. В кипящую смесь бросить цветок аниса.

6. Яблочный сок налить туда же. После этого нужно варить еще примерно 1,5-2 минуты.

7. От грейпфрута отрезать тоненькую дольку в виде кольца и бросить в сотейник. Остальные фрукта выжать в кипящую смесь.

8. Готовый напиток процедить и налить в стаканы. Для декора можно использовать палочки корицы.

Category: Мир, Новости ﻿
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