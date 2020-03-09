5 продуктов, которые на самом деле согревают — диетологи подсказали

Пусть ваша зима будет теплой и уютной.
В холодную пору мы надеваем большой свитер, теплые носки и укрыты мягким пледом. Но что еще может нас согреть? Некоторые продукты питания имеют целебные свойства, которые добавляют нам силы и вдохновения в морозные зимние дни.
ИМБИРЬ
Не секрет, что любимый имбирный чай согревает в холодную пору. Корень имбиря также способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, успокаивает нервную систему и улучшает память. Самое популярное применение имбиря – лечение простуды и гриппа. Приготовьте ароматный имбирный чай и оставайтесь здоровыми.
Ингредиенты:
Корень имбиря – 50 г
Черный чай – 1 ст.л. или 2 пакетика
Лимон – 1-2 кусочка
Мед по вкусу.
Приготовления:
1. Корень имбиря натереть на мелкой терке.
2. Готовую смесь залить горячей водой.
3. Затем добавить черный чай и мелко нарезанный лимон с кожурой.
4. По вкусу можно добавить мед.
МЕД
Мед защищает наш организм от многих инфекций. Это лучший заменитель сахара. Мед на все 100% усваивается организмом, способен улучшить настроение и снять напряжение. Кроме того, мед можно использовать в косметологических целях. Пчелиный нектар улучшает состояние кожи и предотвращает появление недостатков. Чтобы порадовать себя сладеньким зимой, предлагаем приготовить душистое медовое печенье по рецепту Валентины Хамайко.
Ингредиенты:
Миндальное мука — 150 г
Разрыхлитель — 1/4 ч.л.
Арахис — 100 г
Мед — 120 г
Кунжут — 30 г
Соль.
Приготовления:
1. Высыпать сырой арахис на противень. Нагреть духовку до 200 градусов. Оставить орехи на 6-7 минут.
2. Теплый арахис очистить от кожуры и переложить в стакан. Добавить щепотку соли и мед. Взбить до однородности.
3. Смешать миндальную муку, разрыхлитель и арахисовую пасту.
4. Из теста сормувати шарики одинакового размера. Обволокти их в кунжуте.
5. Выпекать печенье при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут.
КОРИЦА
Ароматная и пряная — корица известна своими полезными свойствами. Хозяйки с удовольствием добавляют ее в выпечку, что нравится всей семье. Приготовьте сладкие булочки с корицей, которые своим теплом и ароматом согреют ваших родных.
Ингредиенты для теста:
Сливочное масло – 60 г.
Молоко – 100 мл.
Сахар – 60 г. + 1 ч.л.
Сухие дрожжи – 7 г.
Теплая вода – 100 мл.
Яйца – 2 шт.
Мука – 570 г.
Приготовление теста:
1. Смешать сухие дрожжи с сахаром. Помнить расчет, что 1 г. сухих дрожжей = 3 г. свежих.
2. Развести смесь теплой водой.
3. Высыпать в миску муку, добавить молоко, яйца и дрожжи. Замесить.
4. Когда тесто собьется в комок, добавить масло. Перемешать.
5. Положить тесто отдыхать 1,5–2 часа.
Ингредиенты для начинки:
Коричневый сахар – 150 г.
Какао – 30 г.
Корица – 2 ст.л.
Имбирь – 1 ст.л.
Сливочное масло – 60 г.
Приготовление начинки:
1. Добавить коричневый сахар, корицу, имбирь и какао. Перемешать.
Приготовление булочек:
1. Тесто поделить пополам.
2. Раскатать тесто (толщина – 0,5 см)
3. Растопленным маслом смазать тесто.
4. Рассыпать на тесто начинку.
5. Плотно свернуть тесто в рулет.
6. Разрезать рулет на небольшие кусочки.
7. Неплотно разложить булочки на пергамент.
8. Оставить отдохнуть на 40 минут.
9. Запекать 15-20 мин. при температуре 180 градусов.
Ингредиенты для крема:
Сливочный сыр – 100 г.
Сахарная пудра – 200 г.
Коньяк – 2 ст.л.
Молоко – 1 ст.л.
Приготовление крема:
1. Сливочный сыр поместить в сахарную пудру.
2. Вылить в смесь коньяк. Перемешать. Для аромата и кислинки можно добавить лимонный сок. Крем по консистенции должен напоминать сгущенное молоко.
3. Булочки, только что вынутые из духовки, полить кремом.
ОРЕХИ
Грецкий, лесной, фисташки, кешью, миндаль — любители орехов знают, что этот продукт улучшает настроение и дарит новый заряд энергии. А что еще нужно в холодную зимнюю пору? Поспешите на кухню и приготовьте вкусное орехово-овсяное печенье, которое понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
Мука – 1 стак.
Овсяные хлопья – 2,5 стак.
Сахар – 0,5 стак.
Масло – 150 г.
Яйцо – 1 шт.
Сода – 0,5 ч.л.
Сметана – 0,5 стак.
Орехи – 80 г.
Приготовления:
1. Насыпать в миску муку и овсянку. Добавить щепотку соды.
2. Порезать масло на кубики. Добавить к муке.
3. Добавить яйцо и сахар.
4. Добавить сметану и взбить миксером.
5. Измельчить орехи. Добавить к тесту.
6. Замешать. Создать из теста печенье и выложить на противень.
7. Запекать при температуре 170 градусов 25 минут.
ГРЕЙПФРУТ
Этот фрукт имеет богатый витаминный состав, прекрасно регулирует содержание лишней жидкости в организме и предотвращает отложение жира. Известно, что аромат грейпфрута концентрирует внимание и улучшает память. Предлагаем сделать согревающий напиток из грейпфрута и сделать свой вечер теплым и уютным.
Ингредиенты:
Вода — 400 мл
Имбирь — 30 г
Корица — 1 ч.л.
Анис
Яблочный сок — 250 мл
Грейпфрут — 1 шт.
Цедра грейпфрута
Приготовления:
1. В сотейник налить воды, примерно 2-2,5 стакана. Довести до кипения, после этого уменьшить огонь.
2. Взять имбирь, очистить его и натереть на терке.
3. Бросить чайную ложку корицы в сотейник.
4. Цедру грейпфрута также натереть на терке и поместить в сотейник.
5. В кипящую смесь бросить цветок аниса.
6. Яблочный сок налить туда же. После этого нужно варить еще примерно 1,5-2 минуты.
7. От грейпфрута отрезать тоненькую дольку в виде кольца и бросить в сотейник. Остальные фрукта выжать в кипящую смесь.
8. Готовый напиток процедить и налить в стаканы. Для декора можно использовать палочки корицы.
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