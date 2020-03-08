 
 
Март 8th, 2020

Зеленский заявил, что хочет «заниматься казнями»

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Президент Зеленский сказал, что казни олигархов могли бы ускорить прогресс. Говорит, что это была шутка

 Президент Владимир Зеленский «пошутил» в интервью The Guardian, что повешение людей, олигархов, могло бы ускорить процесс развития в Украине.

Журналисты напомнили ему о сериале Слуга народа, сказав, что Зеленский в роли телевизионного президента Голоборьдко, наверное, расстрелял бы или повесил олигархов.

«Если мы выбрали демократию, конечно, мы не можем вешать людей. Хотя! Иногда ты действительно этого хочешь. А знаете почему? Потому что это было бы быстрее. Гораздо быстрее», — сказал президент.

После этой фразы пресс-секретарь президента Юлия Мендель с другой стороны стола воскликнула, что это была шутка.

«Конечно, мы шутим», — подтвердил Зеленский.

Tags: | Category: Новости, Украина ﻿
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