Зеленский заявил, что хочет «заниматься казнями»

Президент Владимир Зеленский «пошутил» в интервью The Guardian, что повешение людей, олигархов, могло бы ускорить процесс развития в Украине.

Журналисты напомнили ему о сериале Слуга народа, сказав, что Зеленский в роли телевизионного президента Голоборьдко, наверное, расстрелял бы или повесил олигархов.

«Если мы выбрали демократию, конечно, мы не можем вешать людей. Хотя! Иногда ты действительно этого хочешь. А знаете почему? Потому что это было бы быстрее. Гораздо быстрее», — сказал президент.

После этой фразы пресс-секретарь президента Юлия Мендель с другой стороны стола воскликнула, что это была шутка.

«Конечно, мы шутим», — подтвердил Зеленский.