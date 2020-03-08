ВОЗ развенчала главные мифы о коронавирусе

На фоне спада эпидемии коронавируса в Китае даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) нашла место юмору и собрала самые абсурдные страхи и предрассудки, связанные с новым заболеванием.

На сайте ВОЗ развенчали более 20 мифов и рассказали, как грамотно уберечь свое здоровье — и физическое, и моральное.

Прежде всего, коронавирус не стоит путать с лихорадкой Эбола или Зика, которые передаются через укусы комаров. Новый вирус — респираторный, то есть, передается воздушно-капельным путем. Чтобы уберечься от него, нужно соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.

Еще один миф неизвестной природы связан с тем, что средством профилактики новой инфекции якобы является детская моча. В ВОЗ настоятельно рекомендуют не протирать руки и поверхности мочой в надежде на ее антисептические действия, — вместо этого стоит воспользоваться спиртосодержащим средством.

Мифом является также «страх» коронавируса перед низкими температурами. По факту температура тела человека не зависит от погоды на улице, поэтому прогулки на морозе от болезни не спасут (скорее, наоборот).

Не спасает от вируса и прием наркотических веществ (есть и такой миф). В ВОЗ предупреждают об опасности таких ложных представлений и о побочных эффектах.

Вопреки другим страхам, коронавирус не может передаваться через предметы, например монеты или банкноты. Вирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях в течение нескольких часов, поэтому от заражения спасет простое мытье рук с мылом.

В этой связи в ВОЗ уверяют, что коронавирусом невозможно заразиться через посылки из Китая. Невозможно заразиться и от домашних животных.

Вместе с тем, такие меры, как промывание носа солевым раствором, или употребление чеснока не защищают от коронавируса, хотя и эффективны для профилактики сезонных заболеваний.