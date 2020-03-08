Март 8th, 2020

Вера Брежнева не удержала Меладзе.

Вера Брежнева, похоже, все-таки проиграла молодой сопернице Эрике Герцег эпическую «битву за Меладзе». Об этом можно с высокой степенью вероятности говорить после того, как Эрика Герцег опубликовала свое фото из аэропорта.

На фото девушка стоит рядом с чемоданами,вся в черном и медицинской маске. Фото она подписала:»Улетаю!Перемены!»

Поклонники тут же попытались выяснить имеет ли к этому переезду отношение Меладзе. Ведь в сети уже некоторое время ходят слухи об их,с Эрикой ,романе.

Конкретных ответов на эти животрепещущие вопросы они пока не получили. Эрика ответила уклончиво. Ответила, что да, переезжает в Москву, но пока летит чуть дальше.

Но видимо для Веры Брежневой уже нет секрета, куда переезжает ее молодая соперница. Певица, похоже, уже смирилась с тем, что проиграла «битву за Меладзе» и успокоилась. Вера одна ходит на светские мероприятия и, очевидно, теперь будет сама себя продюсировать.

К тому же еще неизвестно, не станет ли российская столица слишком тесной для двоих соперниц. Вера Брежнева уже активно осваивает гастрольное пространство Северной Америки. Ведь ее старшая дочь Соня живет и учится в Лос-Анджелесе. Не туда ли решила перебраться и ее звездная мама. Возможно, именно там она намерена продолжить свою певческую карьеру. Да и свой косметический бизнес Вера Брежнева, стала продвигать не случайно.