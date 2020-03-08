Март 8th, 2020

В Саудовской Аравии продали самый дорогой грузовик в мире





Так, с аукциона продан единственный в своем роде грузовик Thor24. Цена седельного тягача шокировала – 13,2 млн. долларов.

Интересно, что машина действительно уникальная. Начинала она свою жизнь, как Peterbilt 359 1984 года, однако тюнеры из Аризоны превратили грузовик в настоящего монстра. На проект потратили $7 млн.!





Отныне у Thor24 целых два 13,9-литровых дизельных V12 с 12(!) механическими нагнетателями. Общая мощность достигла 3974 л. с. и этого достаточно, чтобы разгонять 14,5-тонный трак до 209 км/ч.





Еще Peterbilt 359 удлинили до 13,4 м и установили четырехдверную кабину с большим спальным модулем. Многочисленные хромированные детали сделали Thor24 очень ярким, но особенно эффектно он выглядит ночью.