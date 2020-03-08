В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов целый день лилось вино

У жителей итальянской деревни в районе Модена в Эмилии-Романье в домах из водопроводных кранов вместо воды полилось игристое вино Lambrusco. Об этом рассказал телеканал CNN.
Утечка произошла из-за технических неполадок на винодельне, которая находится в этом же районе: вино попало в водопроводные трубы из-за более высокого давления по сравнению с водой. По данным журналистов, вино лилось из кранов более трёх часов и попало примерно в 20 домов.
Местные власти извинились за такой инцидент. Они заверили жителей, что утечка вина никак не навредит здоровью, это также не нарушает санитарные нормы. Заместитель мэра Джорджи Мецакки назвал это поводом для улыбки на фоне распространения коронавируса Covid-19.
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