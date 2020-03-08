Март 8th, 2020

В Антарктиде обнаружили загадочную прирамиду

В Антарктиде все чаще обнаруживают загадочные детали. Среди свежих открытий конспирологов — заброшенная военная база, подводные туннели, пирамиды-ретрансляторы.

Авторы Youtube-канала thirdphaseofmoon Блейк и Бретт Казенс утверждают, что обнаружили в Антарктиде заброшенную «военную базу». Такой вывод видеоблогеры сделали, проанализировав изображения поверхности материка с помощью Google Earth. Когда они сняли несколько «слоев» с карты местности, братья увидели ряд параллельных вытянутых объектов неизвестного происхождения, причем некоторые из них излучали красный свет. По их мнению, база могла быть частью целого города, погребенного под толщей снега и льда.

Автор Youtube-канала Disclose Screen Нил Эванс считает, что на океанском дне существуют тоннели, соединяющие Антарктиду с Австралией и Аргентиной. Он убрал слой воды в программе Google Earth и увидел сотни прямых линий, которые, по его мнению, берущих начало на ледяном континенте.

«Мы видим, что на самом деле находится на морском дне или под ним. Одно можно сказать наверняка — природа не создает прямых линий», — заявил Эванс.

Другой конспиролог заявил, что в Антарктиде очень странный объект, который может быть как пирамидой, построенной представителями древней цивилизации, так и НЛО, потерпевшего крушение.

Теорию о наличии в Антарктиде древних пирамид поддерживает и писатель Майкл Салла. Он считает, что строительство, аналогичные тем, которые были построены египтянами и майя, служили в качестве ретрансляторов энергии для космических кораблей пришельцев.

Как сообщал, ранее в ходе исследования льдов Антарктики, международная группа ученых-геофизиков обнаружила следы древних континентов. Они установили, что некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинент Гондваной, который включал в себя Африку, Индию, Австралию, а также Южную Америку.