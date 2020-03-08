Март 8th, 2020

Умер один из актеров-близнецов, сыгравших в фильме Няньки

Девид Пол скончался 6 марта − за двое суток до своего дня рождения. По данным СМИ, смерть наступила во сне.

Американский актер Дэвид Пол, который вместе с братом-близнецом Питером сыграл в фильме Няньки, умер в возрасте 62 лет.

Девид скончался 6 марта − за двое суток до своего дня рождения. Его смерть подтвердил брат.

По информации источников издания, Дэвид умер во сне. Официальная причина смерти пока не названа.

Напомним, Дэвид и Питер Пол родились 8 марта 1957 года в городе Хартфорд, штат Коннектикут. Со школьных лет они занимались бодибилдингом.

Братья сыграли в фильмах Варвары, Думай по-крупному, Прирожденные убийцы, Двойные неприятности, Няньки и других.

Дэвид также занимался фотографией, режиссурой кино, писал сценарии.