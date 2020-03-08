 
 
Март 8th, 2020

Столетний мужчина излечился от коронавируса

Фото: Arek Rataj / AP

Столетний житель Китая излечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Мужчина был госпитализирован 24 февраля в одну из больниц города Ухань. Его лечение включало в себя противовирусные препараты, традиционную китайскую медицину, а также переливание плазмы. После 13 дней пациент излечился, и его выписали из больницы.

Отмечается, что помимо коронавируса мужчина страдал болезнью Альцгеймера, гипертонией и сердечной недостаточностью.

В феврале мужчина отпраздновал 100-летний юбилей. Таким образом он стал старейшим пациентом, излечившимся от коронавируса.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 109 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 80,6 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции стали 3799 человек, более 60,6 тысяч — излечились.

Category: Мир, Новости ﻿
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