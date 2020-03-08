Март 8th, 2020

Славу Каминскую не узнали поклонники.

Недавно в сети появилось фото солистки из группы «НеАнгелы» Славы Каминской,на котором девушка совершенно не похожа на саму себя.

Внимательные поклонники пришли к выводу,что певица перестаралась с пластикой.

В одном из своих интервью,ее бывший муж,Эдгар Каминский,упоминал,что Славе все время что-то в себе не нравилось.Она порывалась обратиться к хирургу,но муж был против этого.

Очевидно,после развода,Слава сделала сразу все,что ей запрещал делать муж.

Слава буквально за несколько месяцев настолько изменилась, что перестала быть похожей на себя. Как можно увидеть по последним фото, Каминская увеличила губы грудь, вколола ботокс в лобную мышцу (и возможно, где-то еще), в результате мимика просто исчезла из лица звезды.

Стоит отметить, что второе фото озадачило подписчиков. Слава одета в красный комбинезон-шорты с очень глубоким декольте сидит на заборе. Выражение лица и поза в какой сидит певицы, создают впечатление, что на самом деле солистка группы «НеАнгелы» резиновая кукла, а не настоящий человек.