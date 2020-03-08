Март 8th, 2020

Подсчитаны убытки мировой экономики от коронавируса.

Специалисты подсчитали, что убытки мировой экономики из-за эпидемии коронавирус в худшем из случаев могут составить $2,7 триллиона.

Такие цифры приведены в прогнозе экспертов агентства Bloomberg, опубликованном в субботу, 7 марта.

Авторы исследования описали 4 возможных сценария влияния заболевания на экономику. Если Китай, откуда распространилось заболевание, возьмет его под контроль, а экономика страны во втором квартале справится с последствиями, вызванными вирусом, то влияние для всего мира и ведущих экономик будет незначительным, утверждают эксперты.

Но если власти КНР не сможет справиться с COVID-19 и крупные очаги заболевания возникнут в Южной Корее, Японии, Германии, Италии и Франции, то мировая экономика в 2020 году вырастет лишь на 2,3 процента. До появления вируса нового типа Bloomberg прогнозировал экономический рост на 3,1 процента.