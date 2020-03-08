 
 
Март 8th, 2020

Николас Кейдж показал свою новую девушку.

николас56-и летний Николас Кейдж был замечен на улице Нью-Йорка со своей новой возлюбленной.

Год назад он прославился тем,что через четыре дня после свадьбы с 23-х летней женой Эрикой,подал на развод.

Видимо, Кейдж решил, что готов к новым отношениям. На этот раз его избранницей стала 26-летняя японка Рико Шибату. Сегодня их в очередной раз запечатлели папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Отношения пары завязались в январе.

Стоит отметить, что в качестве места для одного из первых свиданий Кейдж выбрал кладбище в Новом Орлеане. Актер купил здесь место и построил белоснежную пирамиду, завещав похоронить себя в ней после смерти.

Возможно, Рико станет именно той, кто удостоится чести разделить пирамиду с возлюбленным в будущем. 

 

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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