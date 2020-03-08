Март 8th, 2020

Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2″

Немецкое общество защиты окружающей среды требует проверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2″ с точки зрения его влияния на экологию. Об этом сообщает газета WirtschaftsWoche.





Председатель общества Саша Мюллер-Креннер, заявил, что в отделение горной инспекции города Штральзунд направлено обращение о проверке. В частности, экологов интересуют вопросы, в каких условиях природный газ добывается и перерабатывается на России и как он влияет на окружающую среду.



Участники организации ссылаются на правовое заключение института экономики и права Берлинского технического университета. Предполагается, что расчеты выбросов метана в результате работы газопровода занижены.



«Есть существенные доказательства того, что выбросы метана от добычи газа в Европе и России на самом деле выше, чем предполагалось ранее, или чем было указано исполнителями проекта», — сообщают экологи.



Напомним: на этой неделе председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете заявил, что Украина ведет переговоры с США и другими партнерами, направленные на то, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода Nord Stream 2.