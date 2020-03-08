 
 
Март 8th, 2020

На продажу выставлены кубики льда по 325 долларов


Компания Glаce Luxury Ice Co., которая когда-то начиналась как бизнес-школа, продает то, что отлично охладит ваш напиток. Их кубики льда и ледяные сферы идеально геометрически правильные, и компания утверждает, что, следуя математическим законам, они наиболее эффективно охлаждают ваш напиток. Лед продается в упаковках по 50 кубиков, 50 сфер или в упаковках по 25 кубиков/25 сфер. Приобрести его можно онлайн. Всего 325 долларов, и одна из таких упаковок может стать вашей.

Вода, из которой делают кубики и сферы, полностью очищается, чтобы не испортить вкус вашего спиртного напитка. Утверждается, что лед полностью тает за примерно 15-30 минут, что позволяет вам в полной мере насладиться охлажденным напитком.

Category: Мир, Новости ﻿
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