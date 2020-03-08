Март 8th, 2020

Мама Брэда Питта рассказала о его романе с Дженнифер Энистон

В слухи о романе Брэда Питта и Дженнифер Энистон подключилась его мама Джейн Этта, заявил портал Heat.

Известно, что женщина просто в восторге от того, что ее сын наконец-то воссоединился с экс-супругой. Однако при этом она боится, что роман быстро сойдет на нет.

«Джейн так рада снова видеть Брэда и Джен в хороших отношениях! Она не перестанет говорить Брэду, чтобы он не испортил все, как раньше. Джейн и Джен всегда хорошо ладили и поддерживали связь, даже когда Брэд был женат на Анджелине», — сказал анонимный инсайдер.

А вот сам Питт такому ажиотажу матери не очень рад.