Леся Никитюк порадовала поклонников безупречными формами.

Леся Никитюк уже давно стала одной из самых востребованных ведущих в стране. За ее Инстаграмом следят несколько миллионов поклонников. Потому Леся просто обязана регулярно удивлять и радовать поклонников новыми фото и видео.
В первых числах марта,в честь наступившей весны,Леся приняла участие в довольно пикантной фотосессии.
Она снялась на фоне окна,в одних трусиках и топе с пышными рукавами.
Такой наряд дает возможность оценить раскошную фигуру ведущей.
«С весной вас! Любите и будьте любимыми! Забывайте все свои комплексы, выбрасывайте из головы плохие мысли! Верьте в себя, вы лучшие! Каждая из нас найдет свое счастье! Если падаете, сделайте сексуальную фотку и вперед к новому», – посоветовала Леся Никитюк.
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