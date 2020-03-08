Март 8th, 2020

Леся Никитюк порадовала поклонников безупречными формами.

Леся Никитюк уже давно стала одной из самых востребованных ведущих в стране. За ее Инстаграмом следят несколько миллионов поклонников. Потому Леся просто обязана регулярно удивлять и радовать поклонников новыми фото и видео.

В первых числах марта,в честь наступившей весны,Леся приняла участие в довольно пикантной фотосессии.

Она снялась на фоне окна,в одних трусиках и топе с пышными рукавами.

Такой наряд дает возможность оценить раскошную фигуру ведущей.

«С весной вас! Любите и будьте любимыми! Забывайте все свои комплексы, выбрасывайте из головы плохие мысли! Верьте в себя, вы лучшие! Каждая из нас найдет свое счастье! Если падаете, сделайте сексуальную фотку и вперед к новому», – посоветовала Леся Никитюк.