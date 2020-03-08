 
 
Март 8th, 2020

Коронавирус в Израиле: полиция пошла на экстренные меры

Коронавирус в Израиле: полиция пошла на экстренные меры | Фото:

Полиция создала специальное подразделение, которое должно обеспечить контроль над соблюдением режима карантинам израильтянами, которые вернулись из стран, входящих в «красный список».


Об этом 8 марта сообщила пресс-служба израильских правоохранителей.

Специальное подразделение будет сопровождать инспекторов Министерства здравоохранения на выездных визитах, чтобы убедиться, что находящиеся в карантине люди не нарушают правила.


Как полагается, приблизительно 80 тысяч израильтян находятся в изоляции. Большинство из них на карантине после возвращения из поездок в зарубежные страны, где наблюдается вспышка COVID-19.

«Полиция будет сотрудничать с государственной прокуратурой, чтобы привлечь к ответственности любого, кто решит игнорировать указания Минздрава и намеренно или нет распространит коронавирус, нанеся ущерб здоровью общества», – сказано в сообщении.

Полиция прилагает усилия для того, чтобы остановить распространение фейков, которые сеют панику среди населения. За это отвечает спецгруппа отдела расследований и разведки.

http://mignews.com/news/disasters/world/080320_163226_43986.html

Category: Израиль, Новости ﻿
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