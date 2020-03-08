Март 8th, 2020

Ким Кардашьян опубликовала фото с мужем.

Модель ,блогерша и признанная красавица Ким Кардашьян опубликовала у себя на странице в Инстаграм милое семейное фото с Канье Уэстом,своим мужем.

Канье Уэст – популярный американский певец, рэпер, продюсер, автор песен и модельер. Критики не раз называли Канье одним из величайших артистов XXI века. Еще Уэст известен резкими и прямыми высказываниями на церемониях и в социальных медиа, что часто приводило к скандалам.

То, что семья для него важнее карьеры, славы и денег, он продемонстрировал в октябре 2016 года. Когда на жену Канье Уэста напали грабители и взяли в заложницы, рэпер отменил концерт, который был как раз в разгаре, и поспешил к любимой женщине. Злоумышленники забрали у Кардашьян драгоценности на несколько миллионов долларов. При ограблении никто не пострадал. Ким находилась в шоковом состоянии, но все обошлось.

Тысячи поклонников наблюдают за жизнью и творческой биографией Канье Уэста в «Инстаграме».