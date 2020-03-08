Март 8th, 2020

Кэти Перри уже не скрывает беременность.

35-летняя певица и невеста Орландо Блума, Кэти Перри готовиться стать мамой этим летом.Для Кэти -это первая беременность. Эту новость, которую поклонники ждали не меньше, чем свадьбу Кэти с Орландо (бракосочетание пришлось отложить из-за короновируса), Перри сообщила весьма необычным способом — свое интересное положение певица рассекретила в новом клипе. А позже в прямом эфире в Instagram подтвердила увиденное открытым текстом:

«Я взволнована, мы взволнованы — и счастливы. Наверное, так долго мне никогда не приходилось хранить секреты. Подумала, что клип — это лучший способ рассказать вам, ребята, об этом событии» — написала певица.

Ожидание малыша Кэти решила сделать максимально продуктивным. Сейчас певица находится в Австралии с рекламным туром в поддержку своего концерта, часть средств от продажи билетов пойдет на восстановление страны после разрушительных лесных пожаров. И минувшим вечером будущая мама позировала фотографам на стадионе Мельбурна, где прошел финал кубка мира по женскому крикету ICC Women’s.