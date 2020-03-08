Март 8th, 2020

Каменских поздравила женщин с наступившей весной.

Настя Каменских не устает радовать поклонников новыми снимками. В честь наступившей весны Настя опубликовала фото с цветами и удивила естественной красотой. На фото Настя в простой белой футболке и джинсах. Макияжа совсем нет,но это не помешало ей выглядеть, как всегда, великолепно.

«Женщины очень любят цветы. Каждый букет – это всегда проявление разных чувств и эмоций. У меня нет одного любимого цветка.

Например в моих руках невероятно красивая пионовидная парфюмированная роза. На языке цветов такой букет – это напоминание о величественной силе женщины. Силе безграничной храбрости, страсти, преданности и любви.

Розы, которые означают совершенство, мудрость и красоту. В зависимости от цвета можно выразить разные эмоции и чувства. Например красная – это желание и страсть. А белые розы – это символ нежности, света и очарования», – рассказала Каменских в новом посте в соцсети.