 
 
Март 8th, 2020

Каменских поздравила женщин с наступившей весной.

каменских6Настя Каменских не устает радовать поклонников новыми снимками. В честь наступившей весны Настя опубликовала фото с цветами и удивила естественной красотой. На фото Настя в простой белой футболке и джинсах. Макияжа совсем нет,но это не помешало ей выглядеть, как всегда, великолепно.

«Женщины очень любят цветы. Каждый букет – это всегда проявление разных чувств и эмоций. У меня нет одного любимого цветка.

Например в моих руках невероятно красивая пионовидная парфюмированная роза. На языке цветов такой букет – это напоминание о величественной силе женщины. Силе безграничной храбрости, страсти, преданности и любви.

Розы, которые означают совершенство, мудрость и красоту. В зависимости от цвета можно выразить разные эмоции и чувства. Например красная – это желание и страсть. А белые розы – это символ нежности, света и очарования», – рассказала Каменских в новом посте в соцсети.

 

 
 

 

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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