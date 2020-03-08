Из-за коронавируса закрыт весь север Италии, в том числе Милан и Венеция

На фоне вспышки коронавируса власти Италии приняли решение ограничить движение в регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией.

В частности, запрещен въезд и выезд за пределы 15 провинций, а также ужесточены внутренние перемещения.

В список попали Ломбардия со столицей в Милане, Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Марке и Пьемонт, то есть, почти весь север страны.

Согласно декрету премьера Джузеппе Конте, въезд и выезд из регионов будут возможны только в исключительных случаях. Кроме того, будут закрыты общественные, культурные и развлекательные учреждения.

Напомним, коронавирусом в Италии заразились 5883, скончались 233 пациента.