 
 
Март 8th, 2020

Из-за коронавируса закрыт весь север Италии, в том числе Милан и Венеция

© Фото Надежды Красновой

На фоне вспышки коронавируса власти Италии приняли решение ограничить движение в регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией.

В частности, запрещен въезд и выезд за пределы 15 провинций, а также ужесточены внутренние перемещения.

В список попали Ломбардия со столицей в Милане, Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Марке и Пьемонт, то есть, почти весь север страны.

Согласно декрету премьера Джузеппе Конте, въезд и выезд из регионов будут возможны только в исключительных случаях. Кроме того, будут закрыты общественные, культурные и развлекательные учреждения.

Напомним, коронавирусом в Италии заразились 5883, скончались 233 пациента.

Category: Мир, Новости ﻿
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