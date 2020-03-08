 
 
Март 8th, 2020

Дженнифер Лопес рекламирует собственный бренд обуви.

джей ло1 Дженнифер Лопес начала свою карьеру в качестве танцовщицы в кино, но мировую популярность и славу ей принесли вокальные данные. Девушка мечтала доказать, что талантлива во всем, включая музыку, и ей это более чем удалось.

Сегодня на ее счету студийные альбомы, десятки кинокартин, премия «Золотой глобус» и множество достижений в сфере бизнеса.

Совсем недавно международная компания Camuto Group объявила о сотрудничестве с 50-летней американской актрисой и певицей. Дженнифер выпустит коллекцию обуви. Коллекция JLO JENNIFER LOPEZ- такое название получила линейка знаменитости и она появится в продаже уже этой весной. 

Эту информацию подтвердила и сама певица, опубликовав фотографию-анонс у себя в Instagram. 

В авторскою коллекцию певицы войдут кеды и кроссовки, туфли на шпильке и каблуке. Кроме того, по словам Джей Ло, эта линейка будет представлять три города, которые значительно повлияли на ее формирование: Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами. 

Вероятно, что после выпуска коллекции обуви, в продажу также поступят и другие аксессуары. Например, сумки и головные уборы. 

 

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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