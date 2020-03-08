Март 8th, 2020

Документы о деле перевала Дятлова исчезли загадочным образом

В пропаже документов обвиняют главного исследователя, журналиста Валентина Дегтерева, который потратил массу сил и времени на поиски разгадки странного убийства туристов из группы Дятлова. Он признался, что ему начали угрожать анонимы. Дегтерева обвиняют исчезновении «особо охраняемых документов принадлежащих секте дятловедов», которые те тщательно спрятали. При этом, по словам исследователя, никаких таинственных документов он не видел.

«Я не отношусь к секте посвященных дятловедов. Ну и что из этого следует? Я не имею права искать и публиковать то, что кто-то… засекретил, убрал подальше? Имею, поэтому буду искать и буду публиковать», – эмоционально заявил Валентин .

Журналист считает, что именно так называемые дятловеды сделали все, чтобы запутать дело о гибели студентов и решительно протестует против их претензии на монополию в разгадке этого таинственного события.

Дегтерев отмечает, что уголовное дело по расследованию смерти туристов было заведено почти сразу после их гибели – 6 февраля 1959 года, а вот засекретили его лишь 1 июля того же года. При этом, как подчеркивает исследователь, дятловеды почему-то убрали документ об этом из общего оборота.

Валентин обращает внимание на тот факт, что радиограммы, которыми обменивались компетентные органы, также оказались засекречены. «Этих радиограмм нет уже нигде… Люди их изучающие, так же, засекретили и их. Не могли объяснить их появление, так как адекватно оценили их скандальность и неоднозначность. Так или иначе, но о существование этих радиограмм знают только посвященные в тайну дятловеды», – размышляет Дегтерев (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Радиограммы подтверждают находки, ранее сделанные Дегтеревым при анализе фотографий – в одной из них сообщается, что найдены кинжал и ножны от него длиной 18 сантиметров. Кроме того, в засекреченных сообщениях говорится о конфликтах: экипаж вертолета не соглашался перевозить трупы без цинковых гробов. Дегтерев считает, что этот факт очень важен, ведь, если все дятловцы похоронены в цинковых гробах, в могиле Семена Золотарева должно быть его тело. «А его там нет… Спрашивает кого эксгумировали в Екатеринбурге?!» – задается вопросом Валентин. В итоге исследователь приходит к выводу, что вообще неясно, проводилось ли вскрытие тел погибших туристов, или его просто не было.

Как видно, трагедия, случившаяся почти 60 лет назад, еще долго не будет разгадана. Девять туристов под руководством Игоря Дятлова погибли на Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. С тех пор следователи, журналисты и любители паранормальных явлений выдвигали множество версий их гибели.