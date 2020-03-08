Март 8th, 2020

Дочь Заворотнюк призналась,что испытывает стресс и панику.

Осенью прошлого года сеть потрясла новость о тяжелой болезни любимой многими актрисы Насти Заворотнюк. Первое время не было никаких сведений о ее состоянии. Семья долгое время хранила молчание. Позже подтвердилось, что актриса тяжело больна. Она проходила лечение в одной из московских клиник.

Но после Нового года никаких новых известий о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня» не поступало. Ее супруг Петр Чернышев один раз появился на публике с младшей дочкой Милой и даже не стал бурно отмечать день рождения. А старшая дочь актрисы Анна уехала в Италию.

Пока остается неизвестным, продолжает ли Заворотнюк лечиться в российской больнице. Ходили слухи, что она выписалась, чтобы уехать за границу. 7 марта, впервые за несколько месяцев, старшая дочь артистки вышла на связь. Она опубликовала тревожный пост в соцсети.

Девушка призналась, что переживает сложный период в жизни.«Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделиьтся с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же, семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех, и я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье», — написала Анна.