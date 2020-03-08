Март 8th, 2020

Даша Астафьева приняла участие в эротических сьемках.

Модель и актриса Даша Астафьева опубликовала несколько кадров с новой фотосессии,где она снималась без одежды.

Даша является активным пользователем сети, поэтому она постоянно делится с фанами иллюстрациями из своей жизни.

В этот разна ее странице появилось нежное фото, на котором Даша позировала, прикрывшись одним букетом. Звезда отметила фотографа, сделавшего снимок, а также стилиста, представившего чувственный образ.

Стоит отметить, данный кадр на странице девушки стилиста и фотографа появились в разное время, но вызвали несомненный восторг.

Причем вызван был не столько пикантностью кадра (во время съемки Даша позировала без белья), сколько необыкновенным нежным стилем.