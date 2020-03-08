 
 
Март 8th, 2020

Даша Астафьева приняла участие в эротических сьемках.

астафьева1Модель и актриса  Даша Астафьева опубликовала несколько кадров с новой  фотосессии,где она снималась  без одежды.

Даша является активным пользователем сети, поэтому она постоянно делится с фанами иллюстрациями из своей жизни.

В этот разна ее странице   появилось нежное фото, на котором Даша позировала, прикрывшись одним букетом. Звезда отметила фотографа, сделавшего снимок, а также стилиста, представившего чувственный образ.

Стоит отметить, данный кадр на странице девушки стилиста и фотографа появились в разное время, но вызвали несомненный восторг.

Причем вызван был не столько пикантностью кадра (во время съемки Даша позировала без белья), сколько необыкновенным нежным стилем.

Tags: , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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