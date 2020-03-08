Март 8th, 2020

Брижит Макрон опять раздражает публику.

Брижит Макрон постоянно находится на виду. Все ,что она делает поддается критике. От внимания публики не уходят даже незначительные мелочи. И все из-за разницы в возрасте с ее супругом,президентом Франции. Разница составляет 24 года.

Они познакомились,когда Эммануэлю было 15 лет. Он был одноклассником ее дочери.Брижит руководила в школе театральной студией,где с удовольствием играл будущий президент.

Жизнь Брижит Макрон в роли первой леди бурлит. Недавно женщина дала интервью известному журналу «Elle». Этот номер поставил рекорд по продажам. Макрон откровенно рассказала о молодом супруге, отношениях, детях, стиле в одежде, который критикуют общественность и гуру моды. Брижит является поклонницей модных домов «Dior» и «Louis Vuitton».

Вокруг внешности жены президента Франции ходит множество слухов. Одни специалисты говорят, что женщина воспользовалась услугами пластических хирургов, другие говорят – пластики не было. Опытные мастера считают, что внешность Брижит – это хорошая генетика в сочетании с профессиональным уходом.

И все равно,не смотря на критику,Брижит остается иконой стиля для многих француженок. Они находят ее внешность безупречной и подражают ей во всем.