Март 7th, 2020

Яйца и овощи: диетологи рассказали, как похудеть на 10 килограмм за неделю





Быстро сбросить лишний вес поможет особая диета, в основе которой лежат овощи и вареные яйца.

Диетологи обещают, что такая диета не заставит голодать и поможет сбросить до 10 килограммов за неделю.



Основной продукт – яйца. В них много белка, ,витаминов, полезных жиров и минералов. Также они содержат кальций, цинк ,железо. При этом в одном яйце всего лишь 70 Ккал.



Первые два дня



Завтрак



2 вареных яйца вкрутую и овощи;



Обед

Овощи на пару;



Ужин

Отварная курица и салат.



Третий и четвертый день



Завтрак:



2 вареных яйца вкрутую и овощи,



Обед

Помидор, нежирный сыр,



Ужин:



Отварная курица и салат.



Пятый и шестой день



На завтрак 2 вареных яйца вкрутую и фрукты;

На обед овощи,

На ужин отварная курица.



Последний день



На завтрак: 2 вареных яйца вкрутую;

На обед: 2 яйца вкрутую и тушеные овощи;

На ужин тушеная рыба и салат.