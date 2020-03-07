Март 7th, 2020

Винни Харлоу поражает красотой и уверенностью.

В возрасте четырех лет Винни Харлоу поставили редкий диагноз «витилиго». Это хроническое заболевание, при котором на коже появляются белые пятна. Впрочем, именно эта особенность внешности помогла ей прославиться — она вошла в историю как первая модель с нарушением пигментации кожи.

В 2014 году Винни приняла участие в американском шоу «Топ-модель по-американски» и с тех пор сотрудничает с мировыми брендами, включая Victoria’s Secret, Zac Posen и Marc Jacobs.



Девушка призналась, что никогда не мечтала стать моделью. Она хотела быть журналистом.

«Самое худшее,что вы можете сделать- это сесть и принять поражение. Поднимайтесь и пробуйте снова. Моя история касается не только людей с витилиго. Витилиго-это просто отличительная черта,как веснушки или кудрявые волосы.Примите и полюбите себя,несмотря на то ,как вы выглядите.»- написала модель.