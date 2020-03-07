 
 
Март 7th, 2020

В Ривне парень второй раз за неделю похитил маршрутку.

маршруткаВ Ривне правоохранители задержали несовершеннолетнего, который второй раз за неделю угнал маршрутку.

Этой ночью полицейские задержали 16-летнего жителя села Малый Алексин Ривненского района, который 26 февраля похитил маршрутку №51 в городе Ривне, во время очередной кражи транспортного средства.

 На этот раз он похитил маршрутку №66, которая была припаркована на улице Курчатова. Обнаружили нарушителя в другом конце города – на улице Золотеевской. 

Согласно информации , парень был трезв.

Полиция начала уголовное производство по статье 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Сейчас нарушитель общается со следователем.

Tags: , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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