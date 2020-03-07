Март 7th, 2020

В Ривне парень второй раз за неделю похитил маршрутку.

В Ривне правоохранители задержали несовершеннолетнего, который второй раз за неделю угнал маршрутку.



Этой ночью полицейские задержали 16-летнего жителя села Малый Алексин Ривненского района, который 26 февраля похитил маршрутку №51 в городе Ривне, во время очередной кражи транспортного средства.

На этот раз он похитил маршрутку №66, которая была припаркована на улице Курчатова. Обнаружили нарушителя в другом конце города – на улице Золотеевской.



Согласно информации , парень был трезв.

Полиция начала уголовное производство по статье 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Сейчас нарушитель общается со следователем.



