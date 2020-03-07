 
 
Март 7th, 2020

В Белом доме сменился глава аппарата

Марк Медоуз


Президент США Дональд Трамп сообщил в «Твиттере», что новым главой аппарата Белого дома станет конгрессмен Марк Медоуз.

До этого момента, республиканец Медоуз представлял в Палате представителей Конгресса США один из округов штата Северная Каролина. Ранее он заявил, что не будет бороться за переизбрание.

Марк Медоуз стал четвертым главой аппарата президента Трампа с момента его вступления в должность в январе 2017 года

Трамп также сообщил, что Мик Малвэни, который более года исполнял обязанности главы аппарата, назначен спецпредставителем США в Северной Ирландии.

Category: Новости, США ﻿
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