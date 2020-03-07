Март 7th, 2020

В Антарктиде исследователи обнаружили кладбище инопланетян

Людям свойственно искать истоки своего происхождения не на земле, а на звездах. Такова уж особенность человеческой натуры. Гораздо приятнее чувствовать себя прямыми потомками внеземных высокоразвитых рас, которые когда-то прилетели на Землю из глубин космоса и остались на ней навсегда.

Находки археологов нередко подпитывают такие версии. В истории археологии имеется немало неизвестных артефактов, которые просто не имеют аналогов и могут свидетельствовать только о внеземном происхождении.

Подтверждает теорию нашей связи с инопланетянами доисторические черепа, найденные сначала в Перу, а затем и по всей планете. Они имеют вытянутую форму и отличаются от черепов современных людей.

Ученые спорят, принадлежали ли двуногие существа, носившие на плечах головы такой формы, к инопланетянам или просто тогда была такая мода. Например, высокородные представители древних рас запросто могли сознательно с детства деформировать себе черепа тугими повязками.

Однако, кому-то они все же подражали. Не инопланетянам ли, которых считали богами? Удивляет и тот факт, что останки длинноголовых человекообразных встречаются на всех континентах. Исключение – Австралия.

Недавно три вытянутых черепа археолог Дамиан Уотерс и его команда обнаружили даже в Антарктиде в регионе Ла Пайл. Они находились в сооружении, напоминающем пирамиду. Тут же родилась легенда, что здесь когда-то потерпел крушение крупный инопланетный корабль. Погибших захоронили в склепе, а оставшиеся в живых принялись за колонизацию планеты, которую сочли подходящей для проживания. Выжили они, погибли или улетели обратно, сказать сложно.

Сейчас именно в этом месте наблюдается повышенная активность НЛО, фиксируемая уфологами. Космические гости прилетают к месту захоронения своих товарищей? А может там располагается тайный космодром? Или вход в глубины земли, которые нами до сих пор не исследованы?

Сейчас даже самые стойкие скептики, не допускавшие даже мысли о наличии в космосе наших братьев по разуму, предпочитают не делать далеко идущих выводов.